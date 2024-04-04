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Sarıkamış'ta Camiler Bayrama Hazırlanıyor

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Sarıkamış ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışması yapılmaya başlandı.

Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından İŞ-KUR üzerinden görevlendirilen personeller tarafından ilçe merkezindeki camilerde bakım ve temizlik yapılıyor.

Ekipler, bayram öncesi camiler detaylı temizlik çalışması yürütüyor.

İlçe Müftüsü Numan Öztürk, camilerde bayram önce genel bir temizlik başlatıldığını belirterek, "Kaymakamımızın destekleriyle Ramazan Bayramı öncesi camilerimizin içi ve çevrelerini temizleyerek bayrama hazırlıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz, şimdiden herkesin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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