Sarıkamış'ta Bozayılar Çöp Konteynerlerinde Yiyecek Aradı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, Tepe Mahallesi'nde çöp konteynerlerini devirdi ve yiyecek arayışına girdi. Yaban hayvanları, ormanlık alanlara yakın yerleşim yerlerinde zaman zaman görülüyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımda dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.
Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinden Tepe Mahallesi, Taşkıran TOKİ Konutları bölgesine gelen bozayılar, devirdikleri çöp konteynerlerinin içinde yiyecek aradı.
Köpeklerin rahatsız etmesine aldırış etmeyen bozayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekildi.
Ayıların yiyecek araması görüntülendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel