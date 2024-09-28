Sarıkamış'ta Bozayılar Çöp Konteynerlerinde Yiyecek Aradı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde ilçe merkezine inen bozayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı, Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, hayvanlar zaman zaman ilçeye iniyor.

Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinden Tepe Mahallesi, Taşkıran TOKİ konutları bölgesi ve İnönü Mahallesi'ne bazen tek, bazen de gruplar halinde gelen boz ayılar, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.

Devasa büyüklükteki bir boz ayının İnönü Mahallesi caddelerinde gezmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı kişiler de bozayıları arabalarının içinden izlemeye çalıştı.

Ömer Ayan, AA muhabirine, bozayıların akşamları mahallelere geldiklerini belirterek, "Ayılar her akşam kentsel dönüşüm Taşkıran TOKİ konutları bölgesine geliyorlar, yiyecek arıyorlar çok yaklaşmamak lazım. Yeterince beslenemedikleri için çöp konteynerlerini devirip çöplerden besleniyorlar." dedi.

Karnını doyuran bozayılar köpeklerin rahatsız etmesiyle bölgeden uzaklaştı.