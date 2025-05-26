Sarıkamış'ta Bozayı Çöp Konteynerlerinde Yiyecek Aradı

Sarıkamış'ta Bozayı Çöp Konteynerlerinde Yiyecek Aradı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayı, Tepe Mahallesi'nde çöp konteynerlerini devirerek yiyecek ararken görüntülendi. Bozayı, ormanlık alana geri dönmeden önce poşetleri ağzına aldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 150 rakımda dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.

Ormanlık alandan Tepe Mahallesi Taşkıran TOKİ konutları bölgesine inen bir bozayı, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.

Poşetleri ağzına alan bozayı, ormanlık alan içine girerek gözden kayboldu.

Ayının görüntüleri kameralara yansıdı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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