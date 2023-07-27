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Sarıkamış'ta Bir Ev Yanarak Kül Oldu

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Sarıkamış ilçesine bağlı Yukarı Sarıkamış Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Sarıkamış'ta bir ev yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalsiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yukarı Sarıkamış Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın evinin çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Evin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Sarıkamış Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde yangının neden çıktığı bilinmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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