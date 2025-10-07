Sarıkamış'ta Bed-i Besmele Etkinliği ile Yeni Eğitim Yılı Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı geleneği olan "Bed-i Besmele" etkinliği yapıldı.

Sarıkamış İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Bed-i Besmele" töreninde minik öğrenciler, dua ve coşku içinde yeni eğitim öğretim yılına başladı.

İbrahim Ateş Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Tepe Mahallesi 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, besmeleyle ilk ders heyecanını yaşadı. Velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte çocuklar, ellerinde Türk bayrağı ve çiçeklerle kortej halinde yürüyerek sınıflarına geçti.

Sarıkamış İlçe Müftüsü Muhammet Divani, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bed-i Besmele ve Amin Alayı geleneğinin çocukların dini ve kültürel gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Divani, bu tür etkinliklerin geleceğin teminatı olan çocuklar için çok önemli olduğunu belirterek, "Amacımız çocuklarımızın hem manevi motivasyonunu artırmak hem de onlara eğitimin bir ibadet bilinciyle başladığını öğretmek istiyoruz. Gelecek nesillerimizi Kur'an-ı Kerim ile ve köklü kültürümüzle buluşturmak, bizim için büyük bir vazifedir." dedi.