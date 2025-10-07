Haberler

Sarıkamış'ta Bed-i Besmele Etkinliği ile Yeni Eğitim Yılı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Bed-i Besmele etkinliği, minik öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına dualarla başlamasını sağladı. Velilerin katılımıyla gerçekleşen tören, çocukların dini ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı geleneği olan "Bed-i Besmele" etkinliği yapıldı.

Sarıkamış İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Bed-i Besmele" töreninde minik öğrenciler, dua ve coşku içinde yeni eğitim öğretim yılına başladı.

İbrahim Ateş Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Tepe Mahallesi 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, besmeleyle ilk ders heyecanını yaşadı. Velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte çocuklar, ellerinde Türk bayrağı ve çiçeklerle kortej halinde yürüyerek sınıflarına geçti.

Sarıkamış İlçe Müftüsü Muhammet Divani, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bed-i Besmele ve Amin Alayı geleneğinin çocukların dini ve kültürel gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Divani, bu tür etkinliklerin geleceğin teminatı olan çocuklar için çok önemli olduğunu belirterek, "Amacımız çocuklarımızın hem manevi motivasyonunu artırmak hem de onlara eğitimin bir ibadet bilinciyle başladığını öğretmek istiyoruz. Gelecek nesillerimizi Kur'an-ı Kerim ile ve köklü kültürümüzle buluşturmak, bizim için büyük bir vazifedir." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde! Dudak dudağa pozları viral oldu

Model sevgilisiyle tatilde! Dudak dudağa pozları viral oldu
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.