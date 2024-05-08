Sarıkamış'ta Baharla Uyanan Bozayılar Yiyecek Aramaya Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmak için yerleşim yeri yakınlarına inmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibi, uydu vericisi takılan bozayıların yaşam alanlarını incelemeye devam ediyor.

Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar, yaz aylarında beslenmek için Erzurum'un Şenkaya ilçesinden geçerek Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına giderek ekim-kasım aylarına kadar burada besleniyor.

Havaların ısınması ve baharın gelmesiyle sarıçam ormanlarındaki yuvalarında yattıkları kış uykusundan uyanan bozayılar, 4 aylık kış uykusu sonrası yuvalarından çıkıp ilçe merkezindeki çöp konteynerleri ve şehir çöplüğünde yiyecek aramaya başladı.

Sarıkamış ormanlarında da gezmeye başlayan bozayıların hareketliliği, fotokapan ve videokapanlarla görüntülendi.

Bu dönemde "uyku sersemi" olan bozayıların yiyecek arayışına çıktığı için daha hırçın olabileceğini bildiren uzmanlar, olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için vatandaşların ayıları gördükleri bölgeden uzaklaşmaları uyarısında bulundu.

"Bozayılar kış uykusundan uyandı ve etrafta dolaşmaya başladı"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış'ta havaların ısınmasıyla tüm bozayıların uyandığını söyledi.

Doğaya çıkan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyaran Çoban, "Bozayılar kış uykusundan uyandı ve etrafta dolaşmaya başladı. Yaklaşık 1 aylık dönem, bozayıların doğaya adapte oldukları süreç ve o yüzden bu zamanlarda doğada bir bozayı görürsek oradan hızlı bir şekilde uzaklaşmamız gerekiyor. Bozayılar bu süreçte uykularından dolayı ne kadar hantal ve yavaş gözükse bile bunların yaban hayvanları olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.

"Bozayılar yeni uyandıkları için şimdi kış uykusu sersemiler ve daha yavaş hareket ediyorlar. Bu sürede yiyecek aramaya başladılar ve ilçe merkezine gelebiliyorlar." diyen Çoban, bozayıları gören vatandaşların, oradan uzaklaşarak hem kendilerini hem de hayvanları koruyabileceğini belirtti.

Ayılardan korunmak için "Yüksek sesle konuşun varsa düdük çalın"

Bozayılarla karşılaşıldığında onlardan korunmak için çeşitli önerilerde bulunan Çoban, "Ormanlık alanda gezdiğiniz zaman yüksek sesle konuşulması lazım. Eğer yanınızda düdük varsa çalınması durumunda yakın bölgedeki ayılar sizden uzaklaşır. Ayı karşınıza çıktığı durumda ise yavaşça bölgeden uzaklaşmak lazım." diye konuştu.