Sarıkamış'ta baharda bitki ve araçları kırağı kapladı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharda etkili olan soğuk hava, bitki ve araçların üzerinde kırağı oluşturdu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharda etkili olan soğuk hava, bitki ve araçların üzerinde kırağı oluşturdu.
İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü.
Soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde bina çatıları, araçların camları ve bitkiler kırağı ile kaplandı.
Bu arada göçmen kuşlardan bölgeye gelen leyleklerin, çayırlık alanda yiyecek aradığı görüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel