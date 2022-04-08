Sarıkamış'ta bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sarıkamış İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Bağımlılık ile mücadele çalıştayı" düzenlendi.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esra Nur Yıldız, kurum çalışanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Hemşire Hatice Telli moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayın birinci bölümünde, 2021 yılında ilçedeki alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklar konusunda kurumların yapmış oldukları faaliyet raporları ele alındı. İkinci bölümde ise yapılan tespitler ve eylem planı değerlendirildi.

Psikiyatri uzmanı Özgür Bölükbaşı, ilçede mevcut bağımlılıkla ilgili sorunları tespit etmeyi ve çözüm önerilerini bulmayı amaçladıklarını belirterek, "Alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, davranışsal, teknoloji, oyun, kumar bağımlılığı, tütün ve sigara bağımlılığı başlıklı konuları değerlendiriyoruz. Amacımız özellikle ilçemizde mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaktır." dedi.

Emniyet müdürlüğü ve jandarma personeli de uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili sunumu yaptı.

Ayrıca Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve müftülük personeli ile ilçede görev yapan iki rehber öğretmen de bağımlılık ile mücadele konusunda hazırladıkları projeleri anlattı.