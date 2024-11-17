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Sarıkamış'ta 0-6 Yaş Grubu İçin 'Arı Kovanı ve Gündüz Bakım Evi' Açıldı

Sarıkamış'ta 0-6 Yaş Grubu İçin 'Arı Kovanı ve Gündüz Bakım Evi' Açıldı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 100 öğrenciye hizmet verecek olan modern 'Arı Kovanı ve Gündüz Bakım Evi' eğitim hizmetlerine başladı. Yapay zeka destekli uygulama ile velilerin çocukları hakkında anlık bilgilere ulaşabileceği okulda, farklı temalı sınıflar ve çeşitli atölyelerle eğitimin kapsamı genişletildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 0-6 yaş grubu 100 öğrenciye farklı konseptlerde hizmet verecek "Arı Kovanı ve Gündüz Bakım Evi" açıldı.

İstiklal Mahallesi'nde faaliyete giren modern ekipmanlarla hazırlanan okulda, 0-6 yaş grubu 100 çocuğa 6 sınıf, 3 etkinlik atölyesi, uyku odası ve yemekhanede hizmet verilecek.

Velilerin yapay zeka destekli uygulama sayesinde çocukları hakkında anlık bilgilere ulaşabilecekleri okulda, Regio Emilia eğitim modeliyle her sınıfın kendine özgü bir teması olacak.

Denizaltı, gemi, tren, uçak, helikopter ve uzay sınıfı gibi farklı konseptlerde eğitim alacak öğrencilere, resim ve sanat atölyesi, müzik ve drama atölyesi, robotik kodlama ve akıl zeka oyunları atölyesiyle birlikte yabancı dil eğitimi ve piyano dersleri de verilecek.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, açılışta, Sarıkamış'ta ciddi bir eksikliğin özellikle çalışan anne ve babalar tarafından istenilen kurumun açılışını yaptıklarını söyledi.

Aslantatar, ilçeye kazandırılan modern ve profesyonel bir eğitim kurumunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Anne ve babaların güvenle gönderebileceği, her sınıfta her detayın ayrı ayrı düşünüldüğü, uyuma sınıfından, yemekhanesinden lavabolarına kadar çocukların yaşam alanı oluşturabileceği bir kurum oldu. Burada özellikle müzik, zeka oyunları sınıflarının olması ilerde çocuklarımızın çok yetenekli bireyler olacağını düşünüyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İşletme sahibi Ozan Alptekin ise ilçenin önemli bir eksikliğini giderdiklerini anlatarak, "Ailelerimiz tarafından çok büyük talepler vardı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen gösterdik. Güvenlik ve eğitim modelleri araştırırken yaptığımız çalışmalar konusunda işletme olarak şunu planlıyoruz. Çocuklarımızı sadece akademik anlamda değil, hayata güçlü bireyler olarak hazırlamak istiyoruz. Bu yönde güzel bir hizmet vereceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayata, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Savaş Bor, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Samet İşberi, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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