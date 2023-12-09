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Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak

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1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında 5-7 Ocak tarihlerinde anılacak.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında 5-7 Ocak tarihlerinde anılacak.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında, her yıl ocak ayının ilk haftasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma programının koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Anma programında görev alan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK ve özel sektör kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, kurumların yapacağı çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın 5,6,7 Ocak tarihleri arasında Sarıkamış'ta yapılmasına karar verildi.

Toplantıya, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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