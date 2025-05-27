Sarıkamış Ormanlarında Yiyecek Arayan Karaca Kamerada
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları'nda yiyecek ararken cep telefonu kamerasına yansıyan karaca, sakin hareketleriyle dikkat çekti.
Sarıkamış ormanlarında yiyecek arayan karaca kamerada
KARS - Sarıkamış ormanlarında yiyecek arayan karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıçam Ormanları yaban hayvanlarını ev sahipliği yapıyor. Başta boz ayılar olmak üzere çok sayıda yaban hayvanını ev sahipliği yapan Sarıçam ormanlarında gezinti yapan vatandaş, karaca ile karşılaştı. Ormanlık alanda yiyecek arayan karaca vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbe an kaydedildi. Sakin hareketleriyle dikkat çeken karaca daha sonra gözlerden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA - Güncel