Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü - Haberler

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Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründüKARS Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü

KARS Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde ki köyler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Mayıs ayına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mayıs, Kars, kar, Güncel, Haberler

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