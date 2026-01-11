Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 206 santimetreyle Sarıkamış'ta ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 206 santimetreyle Sarıkamış'ta kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Sarıkamış'ta 206, Palandöken'de 173, Kartalkaya'da 172, Hakkari'de 159, Ergan'da 150, Erciyes'te 107, Palandöken 2 ve Yıldızdağı'nda 80, Keltepe ve Ovacık'ta 75, Kümbet'te 66, Uludağ'da 58, Yalnızçam'da 54, Yedi Kuyular'da 49, Yıldıztepe'de 45, Gevaş Abalı'da 38, Murat Dağı'nda 28, Hesarek'te 26, Ilgaz'da 25, Çambaşı'nda 22, Süleymaniye'de 17, Denizli'de 16, Mersivan'da 11, Bozdağ'da 10, Davraz'da 8 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|11.01.2026
|En düşük
|En yüksek
|Sarıkamış
|ÇB
|-11
|-2
|Palandöken
|KY
|-9
|-3
|Kartalkaya
|KY
|-3
|-2
|Hakkari
|ÇB
|-16
|-4
|Ergan
|KY
|-10
|-1
|Erciyes
|KY
|-5
|1
|Palandöken 2
|KY
|-13
|-4
|Yıldızdağı
|KY
|-2
|2
|Keltepe
|KY
|-6
|-2
|Yalnızçam
|ÇB
|-12
|0
|Gevaş Abalı
|ÇB
|-11
|0
|Murat Dağı
|KKY
|-3
|-1
|Hesarek
|KY
|-12
|-4
|Ilgaz
|KKY
|-4
|-1
|Çambaşı
|KY
|0
|2
|Denizli
|KKY
|-1
|1
|Mersivan
|ÇB
|-4
|3
|Bozdağ
|KKY
|0
|2
|Davraz
|KKY
|-3
|1