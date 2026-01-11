Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 206 santimetreyle Sarıkamış'ta ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 206 santimetreyle Sarıkamış'ta kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Sarıkamış'ta 206, Palandöken'de 173, Kartalkaya'da 172, Hakkari'de 159, Ergan'da 150, Erciyes'te 107, Palandöken 2 ve Yıldızdağı'nda 80, Keltepe ve Ovacık'ta 75, Kümbet'te 66, Uludağ'da 58, Yalnızçam'da 54, Yedi Kuyular'da 49, Yıldıztepe'de 45, Gevaş Abalı'da 38, Murat Dağı'nda 28, Hesarek'te 26, Ilgaz'da 25, Çambaşı'nda 22, Süleymaniye'de 17, Denizli'de 16, Mersivan'da 11, Bozdağ'da 10, Davraz'da 8 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.01.2026 En düşük En yüksek Sarıkamış ÇB -11 -2 Palandöken KY -9 -3 Kartalkaya KY -3 -2 Hakkari ÇB -16 -4 Ergan KY -10 -1 Erciyes KY -5 1 Palandöken 2 KY -13 -4 Yıldızdağı KY -2 2 Keltepe KY -6 -2 Yalnızçam ÇB -12 0 Gevaş Abalı ÇB -11 0 Murat Dağı KKY -3 -1 Hesarek KY -12 -4 Ilgaz KKY -4 -1 Çambaşı KY 0 2 Denizli KKY -1 1 Mersivan ÇB -4 3 Bozdağ KKY 0 2 Davraz KKY -3 1

(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışı, KKY: Kuvvetli kar yağışı)