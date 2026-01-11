Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 206 santimetreyle Sarıkamış'ta ölçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Sarıkamış'ta 206 cm olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ve hava tahminleri de açıklandı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 206 santimetreyle Sarıkamış'ta kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Sarıkamış'ta 206, Palandöken'de 173, Kartalkaya'da 172, Hakkari'de 159, Ergan'da 150, Erciyes'te 107, Palandöken 2 ve Yıldızdağı'nda 80, Keltepe ve Ovacık'ta 75, Kümbet'te 66, Uludağ'da 58, Yalnızçam'da 54, Yedi Kuyular'da 49, Yıldıztepe'de 45, Gevaş Abalı'da 38, Murat Dağı'nda 28, Hesarek'te 26, Ilgaz'da 25, Çambaşı'nda 22, Süleymaniye'de 17, Denizli'de 16, Mersivan'da 11, Bozdağ'da 10, Davraz'da 8 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez11.01.2026En düşükEn yüksek
SarıkamışÇB-11-2
PalandökenKY-9-3
KartalkayaKY-3-2
HakkariÇB-16-4
ErganKY-10-1
ErciyesKY-51
Palandöken 2KY-13-4
YıldızdağıKY-22
KeltepeKY-6-2
YalnızçamÇB-120
Gevaş AbalıÇB-110
Murat DağıKKY-3-1
HesarekKY-12-4
IlgazKKY-4-1
ÇambaşıKY02
DenizliKKY-11
MersivanÇB-43
BozdağKKY02
DavrazKKY-31
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışı, KKY: Kuvvetli kar yağışı)

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
Ilgaz'da satılan bal dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en pahalı balı, o ilçemizde satıldı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı