Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğun Kar Turizmi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğun Kar Turizmi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kristal karla kaplı pistler ve doğal güzellikler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından hafta sonu yoğunluğu oluştu.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 95 santimetre ölçüldü.

Hafta sonu nedeniyle kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, son yağan kristal karlarla bezenen sarıçamlar arasında kayak ve snowboard yaptı.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Dernek Başkanı Bülent Yılmaz, AA muhabirine son yağan kristal karın ardından pistlerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yılmaz, sezonun dolu dolu geçtiğini belirterek, "Muhteşem bir yağış başladı. Şu anda pistlerde doluluk oranımız oldukça iyi, otellerimiz dolu. Zaten kayak ve kar kalitesi bakımından Sarıkamış ile hiçbir yer kıyaslanamaz. Bütün kayak severleri ramazan dahil sezonun tamamında Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Seval Taşpınar da Sarıkamış'a ilk defa geldiğini anlatarak,"Sarıkamış'a iki gün önce geldik, çok beğendim. Kayak deneyimim hiç yok burada başladım. Doğası çok güzel ve dün kar yağdı, o da ayrı güzeldi. Kendimi çok iyi hissettim, ben zaten karı çok severim bu iklim tam benlik." ifadelerini kullandı.

Çorum'dan gelerek snowboard ile kayan Meleknaz Öztürk ise "Bence Sarıkamış gibisi yok, çok beğeniyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
img

Başından vurulan genç aracıyla uçurumdan atıldı
img

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
img

Aydan Şener en büyük pişmanlığını itiraf etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Ali Koç Galatasaray'ı Talisca üzerinden vurdu: 2 milyon euro fazla para teklif ettiler

Ali Koç Galatasaray'ı Talisca üzerinden vurdu
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahneler

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış

Yıldız futbolcunun transferi bu kareden sonra gerçekleşmiş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.