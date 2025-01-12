Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezinde kar kalınlığı 2. Etap pistlerde 60 santimetreye ulaştı.

Havanında güneşli olmasıyla kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Dernek Başkanı Bülent Yılmaz, AA muhabirine, kristal karlar üzerinde kayak keyfi yaşandığını söyledi.

Kayak sezonunun biraz geç başladığını hatırlatan Yılmaz, "Şu anda muhteşem bir zemin oluştu. Dünyanın en iyi karının yağdığı bir yerdeyiz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Umarım kazasız belasız iyi sezonlar olur. Bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Melis Üzgür ise güzel bir doğada kayağın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Sarıkamış'ın karı çok güzel gerçekten, karlar parlıyor. İlk defa kayak öğreniyorum hocamla derse geldik. Her şey çok güzel gidiyor, buraya bayıldım, bir daha geleceğim umarım." diye konuştu.

Kayak merkezinin, 5 telesiyej ve toplam 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 9 pisti bulunuyor.