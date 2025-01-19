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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu
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Türkiye'nin popüler kış turizm merkezi Sarıkamış Kayak Merkezi, sömestir tatilinde ve hafta sonunda yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı pistlerde kayak, snowboard ve kızak keyfi yapılıyor.

Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları ve kristal karıyla ünlü 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi 2. etap pistlerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, kayak, snowboard ve kızak kayarak karın keyfini yaşarken, bazıları da atlı kızakla gezinti yaptı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin, çam ağaçlarıyla çevrili muhteşem manzarası ve toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 9 pist ile 5 telesiyeji bulunuyor.

Kayak merkezinde bir otelin genel müdürü Alper Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Rezervasyonlarımız hızlı şekilde devam ediyor. Pistlerde ortalama 80-85 santimetre kar var, pistlerimiz ve hava çok güzel. Bütün misafirlerimizi Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Deniz Güneş de tatil için geldiği Sarıkamış'ı çok beğendiğini dile getirerek, "İstanbul'dan geldik, çok güzel sarıçamlar içinde snowboard yapıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Tatilim çok güzel geçiyor." diye konuştu.

Muhammet İğde ise kayak için geldiği Sarıkamış'ta, havanın güzel olmasıyla atlı kızak keyfi de yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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