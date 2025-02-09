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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kayak Keyfi Devam Ediyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kayak Keyfi Devam Ediyor
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi, yoğun kar yağışı ile birlikte kayak severler tarafından dolup taşıyor. Hafta sonu nedeniyle gelen yerli ve yabancı turistler, uzun kayak pistlerinde kaymanın ve karın keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonunda da kayak keyfi sürüyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 90 santimetre ölçüldü.

Hafta sonu nedeniyle kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Serhat Kılıç, AA muhabirine, kayak merkezinde büyük bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kılıçaslan, kayak tutkunlarının sarıçam ormanları içinde, kristal kar üzerinde büyük keyif yaşadığını belirterek, "Şu anda pistlerimiz gayet iyi, otellerimizin tamamı yüzde 90 doluluk oranına sahip, Türkiye'nin her bölgesinden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Özellikle hafta sonları çevre illerden gelen taleple büyük yoğunluk yaşıyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen kayak severlerden Oktay Yavlal da yaklaşık 20 yıldır kar tatilini Sarıkamış'ta geçirdiğini ifade ederek, "Sarıkamış'ta önlemler konusunda otellerin çok üst düzeyde olduğunu gördük. Burada misafirlere karşı, samimi yakın davranışları herkesi memnun ediyor, doya doya bir tatil geçiriyoruz. Ülkemizin her köşesindeki kayak severleri Sarıkamış'ı görmeye davet ediyorum. Bir defa geldikten sonra Sarıkamış'tan kopmaları mümkün değil. Ben kar ve kayak turizmi için illa Sarıkamış diyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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