Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Ankara'da inşaatta göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kayak Keyfi Devam Ediyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kayak Keyfi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak sezonu dolu dolu geçiyor. Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, pistler kayak severler için açık. Yerli ve yabancı turistler, muhteşem doğal karın tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor.

Kent merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye düştü.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

Merkeze gelerek pistlerde kristalleşen doğal karı değerlendiren yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı.

"İnanılmaz kar var"

Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, AA muhabirine, merkezde pistlerin açık olduğunu, güneşle parlayan kristal karın güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Burada kayak misafirlerinin keyif alacağı düzeyde kar bulunduğunu aktaran Aykul, "Bugün pistlerden yukarı dağ kayağıyla çıktım. Yaklaşık 5 kilometre yol yürüdüm, inanılmaz kar var. Önümüzdeki hafta otellerimizde rezervasyonlarımız neredeyse yüzde 100 doluluk düzeyinde. Sarıkamış'ın doğası ve karı her şeyiyle mükemmel. Geçtiğimiz kışlar nasılsa yine aynı şekilde bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz. Çok farklı pistleri var. Başlangıç, hız yapmak ve zevk almak istediğiniz pistler mevcut." dedi.

Kayak eğitmeni Adem Şen de Sarıkamış'ın kar ve pistleriyle çok güzel bir yer olduğunu belirterek, herkesi eğlenceye davet etti.

Kayakseverlerden Aybüke Hediye ise merkezi dikkat çekici bulduğunu anlatarak, "Başlangıç ve hız yapmak için çok çeşitli pistler mevcut. Kristal kar olması, buranın büyük artısı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
img

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı
img

Bu görüntüyle bir başarı hikayesi daha yazıldı
img

Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü

Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.