Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kayak Keyfi Devam Ediyor

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor.

Kent merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye düştü.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

Merkeze gelerek pistlerde kristalleşen doğal karı değerlendiren yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı.

"İnanılmaz kar var"

Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, AA muhabirine, merkezde pistlerin açık olduğunu, güneşle parlayan kristal karın güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Burada kayak misafirlerinin keyif alacağı düzeyde kar bulunduğunu aktaran Aykul, "Bugün pistlerden yukarı dağ kayağıyla çıktım. Yaklaşık 5 kilometre yol yürüdüm, inanılmaz kar var. Önümüzdeki hafta otellerimizde rezervasyonlarımız neredeyse yüzde 100 doluluk düzeyinde. Sarıkamış'ın doğası ve karı her şeyiyle mükemmel. Geçtiğimiz kışlar nasılsa yine aynı şekilde bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz. Çok farklı pistleri var. Başlangıç, hız yapmak ve zevk almak istediğiniz pistler mevcut." dedi.

Kayak eğitmeni Adem Şen de Sarıkamış'ın kar ve pistleriyle çok güzel bir yer olduğunu belirterek, herkesi eğlenceye davet etti.

Kayakseverlerden Aybüke Hediye ise merkezi dikkat çekici bulduğunu anlatarak, "Başlangıç ve hız yapmak için çok çeşitli pistler mevcut. Kristal kar olması, buranın büyük artısı." diye konuştu.