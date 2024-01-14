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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezinde kar kalınlığı 2. Etap pistlerde 80 santimetreye ulaştı. Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezinde kar kalınlığı 2. Etap pistlerde 80 santimetreye ulaştı. Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez AA muhabirine, kar yağışının ardından yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sönmez, kayak severleri sarıçamlar arasında kayağın keyfini yaşamaya davet ettiklerini belirterek, "İki gündür aralıklarla yağan kar sebebiyle hafta sonu bayağı bir yoğunluk var. Tüm pistler faaliyette yaklaşık 80 santimetreyi bulan kar kalınlığı var. Gelecek hafta sömestir yoğunluğu başlayacak. Tüm tesisler olarak hazırız. Türkiye'nin dört bir yanından ve komşu ülkelerden rezervasyon alıyoruz gelen misafirlerimiz var. Mekanik tesisler, pistler çok güzel, misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak eğitmeni Yavuz Özbey de kayak sezonun geçen yıla göre erken başladığını hatırlatarak, "Kar ve pistler gayet güzel, yoğunluk gittikçe artmaya başladı. Gelen misafirlerimiz çok memnun durumdalar." dedi.

Misafirlerden Arzu Balta ise "İyi ki Sarıkamış'a gelmişim Sarıkamış sayesinde kayağı öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinin 5 telesiyej ve toplam 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 9 pisti bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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