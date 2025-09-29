Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılında saygı yürüyüşü düzenlendi

Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı etkinlikleri kapsamında Sarıkamış şehitleri için saygı yürüyüşü yapıldı.

Kars ve Sarıkamış'tan bir grup doğasever, Soğanlı Dağları eteklerindeki Dikenli Tabya şehitliğinden, ilçe merkezindeki Sarıkamış Şehitliği'ne kadar yaklaşık 6 kilometre yürüyüş yaptı, şehitlere dua etti.

Grup lideri Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlyas Çağlar AA muhabirine, şehitler diyarı Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105.yılında şehitlere saygı yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade eden Çağlar, "Dikenli Tabya Şehitliği'nden başlayıp Sarıkamış Şehitliği'nde son bulan bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, bu vatanı bize yurt tutmak için toprağa düşen tüm şehitlerimizi, Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hepsine rahmet diliyoruz. Tüm gençlerimizi bu tür aktivitelere davet ediyoruz." dedi.