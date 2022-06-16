Sarıkamış'ın Alisofu köyünde mezuniyet töreni düzenlendi Sarıkamış'ın Alisofu köyünde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Sarıkamış'ın Alisofu köyünde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Alisofu Köyü İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Harun Hayali, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, daire amirleri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı. "Geleneksel Fevzi Çamlı Başarı Ödülleri" kapsamında sınıflarında birinci olan çocuklara ödülleri verildi, mezun olan öğrenciler kep attı. AA / Hüseyin Demirci - Güncel Harun Hayali Sarıkamış Jandarma Orta Güncel Haberler

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