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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek olan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor. Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, görev ve sorumluluk alanları belirlendi. Etkinliklerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulunuldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 5-7 Ocak 2024'te düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar başkanlığında, Sarıkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu'nda anma programının koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, anma etkinliklerinde görev alacak kamu kurum ile kuruluşların görev ve sorumluluk alanları belirlendi.

Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Faruk Çelik, Sarıkamış 9.Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ünsal Bilir, kurum amirleri ve STK temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

Toplantının ardından Kaymakam Aslantatar, etkinliklerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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