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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor

11 Aralık 2023 15:19 Güncelleme: 15:20 Abone Ol

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek olan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor. Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, görev ve sorumluluk alanları belirlendi. Etkinliklerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulunuldu.