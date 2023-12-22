Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Mehmetçiğin, Sarıkamış Harekatı'nda büyük bir fedakarlıkla kahramanlık örneği gösterdiğini bildirdi.

Vali Polat, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Sarıkamış Harekatı'nın 22 Aralık 1914 günü başlayıp, 5 Ocak 1915 gününe kadar süren ve hüzünle sona eren, 1. Dünya Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden Polat, "Sarıkamış, Türk harp tarihinin önemli muharebelerine sahne olmuş, ordumuz, çok ağır şartlar altında yapılan bu muharebede hem düşmanla hem de soğuk kış şartlarına karşı kahramanca savaşmıştır. Sarıkamış, bütün imkansızlıklara ve karakışa rağmen Türk askerinin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikayesidir." dedi.

Polat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih bir ordunun, ne böyle insanüstü bir çabayla savaştığını yazmıştır, ne de bir dağın yamacında donarak şehit olduğunu yazmıştır. Sarıkamış'a 'Şehitsen, secdeler yüce ruhuna der, yer Allah-u Ekber, gök Allah-u Ekber' marşıyla uğurlanan Mehmetler, mevcudunun yüzde 90'ını kaybettiği halde savaşa devam etmiş, 15 gün süreyle ecdadına yakışır büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstermiştir. Bu aslında yenilgi değil, kendini feda etmenin destanıdır. Sarıkamış cennet kokar bu günlerde. Şehitlerin düştüğü toprak, başka dost olur insana. Yüreğini dayar karlı toprağına ve sanki fısıldaşır sarıçamlar ile. Rabbin muştusu ile teselli bulur seyredenler."

Tüm şehitleri rahmetle andıklarını dile getiren Polat, "Kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanı olan Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümünde, donarak, hastalığa yenik düşerek, göğüs göğse çarpışarak şehit düşen ve kefenleri bembeyaz karlar olan Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere vatan uğruna, millet uğruna, şanlı al bayrak uğruna canlarından geçerek Hakk'a yürüyen, bu kutsal toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.