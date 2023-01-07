Sarıkamış Harekatı Anma Etkinliği Düzenlenen Otelde, Salonun Asma Tavanı Çöktü… Ahmet Akın: "Bu Çökme Neticesinde Maalesef 17 Yaralı Var"

Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümünde anma etkinlikleri kapsamında Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde düzenlenen belgesel gösteriminin galasında salonun tavanı çöktü, yaralılar hastaneye kaldırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bu çökme neticesinde maalesef 17 yaralı var. Ancak aldığımız haber, güzel bir haber; bu yaralıların hafif yaralı olduğuna dair. Durumlarının ağır olmadığı yönündeydi” dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde düzenlenen belgesel gösteriminin galasında salonun tavanı çöktü, yaralılar hastaneye kaldırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Bu çökme neticesinde maalesef 17 yaralı var. Ancak aldığımız haber, güzel bir haber; bu yaralıların hafif yaralı olduğuna dair. Durumlarının ağır olmadığı yönündeydi" dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde düzenlenen belgesel gösteriminin galasında salonun tavanı çöktü. Kars Valisi Türker Öksüz, 10 kişinin hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Sarıkamış Harekatı'nın anma etkinlikleri kapsamında Kars'ta bulunan CHP heyeti ise yaralananların kaldırıldığı hastaneyi ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman ile birlikte Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı. Akın, şunları söyledi:

"Sarıkamış'tayız, Ensar Aytekin milletvekilimiz ve Aylin Başkanımız, il başkanımız ve il örgütümüz ile birlikte hastanedeyiz. Burada etkinliğin yapılacağı platformda bir çökme oldu ve bu çökme neticesinde maalesef 17 yaralı var. Ancak aldığımız haber, güzel bir haber; bu yaralıların hafif yaralı olduğuna dair. Durumlarının ağır olmadığı yönündeydi. Burada, hastanede takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz."