Sarıkamış-Erzurum otobüs seferleri yeniden başladı

ERZURUM (AA) - Kars Sarıkamış Belediyesi yıllar önce son verdiği Sarıkamış- Erzurum yolcu taşımacılığını yeniden başlattı.

Aldığı yeni araçlarla makine parkını güçlendiren Sarıkamış Belediyesi, Sarıkamış-Erzurum hattında otobüs seferi başlatarak yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

Belediye Başkanı Harun Hayali, yaptığı açıklamada, vatandaşlara verilen sözleri bir bir gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hayali, belediyenin imkanları dahilinde halka hizmet için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Yıllar önce Sarıkamış-Erzurum yolcu seferleri çeşitli nedenlerden dolayı kaldırılmıştı. Aldığımız yeni otobüsle vatandaşlarımızın yoğun talebi ve önemli olduğunu bildiğimiz bir ihtiyacı bu şekilde karşılamış olduk. İlçemize hayırlı olsun. İnşallah vatandaşlarımıza kazasız, belasız bu hizmetimizi de sürdüreceğiz." dedi.

Sarıkamış-Erzurum seferini yapan otobüs pazar günü hariç, haftanın diğer günlerinde sefer yapacak.