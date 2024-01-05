Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı için Sarıkamış Ekspresi hareket etti

Gençlik ve Spor Bakanlığının geleneksel olarak düzenlediği ve her yıl binlerce gencin katıldığı "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Ekspresi, Ankara Tren Garı'ndan hareket etti.

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gidecek binlerce genç, üç gün boyunca şehitleri anacak. Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçen yıl olduğu gibi davetlileri yine Sarıkamış Ekspresi'yle Kars'a götürüyor.

Ankara Tren Garı'ndan saat 10.30'da başlayan ve yaklaşık 24 saat sürecek yolculukta tarihi Sarıkamış Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum illerinden geçerek Kars'ta Sarıkamış'a ulaşacak.

Trende yer alan Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş, şehit çocuğu olduğunu söyleyerek, "Babam Sarıkamış'ta araç kazası sonucu şehit oldu. Kabir orada kaldı. 2-3 yılda bir Sarıkamış'a giderek hem babamın kabrini hem de 90 bin şehidimizi ziyaret ediyorum. Ben oraya gittiğim zaman gençlere buranın önemini anlatıyorum. Oralar tiyatro sahnesi değil, bizler de tiyatrocu değiliz. Ben yaralandığımda Adana'ya kadar sedyeyle geldim. Bu trende de Sarıkamış'a giden gençlere anlatacaklarım olacak. Burayı ziyaret eden gençler de dönüşte bambaşka düşüncede olacaklar." ifadelerini kullandı.