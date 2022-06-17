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Sarıkamış BESYO ve MYO'da mezuniyet töreni

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Sarıkamış BESYO ve MYO'da mezuniyet töreni

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (SABESYO) ve Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (SABESYO) ve Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Yüksekokulun spor salonunda düzenlenen törende konuşan KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, hayat boyu ve sürekli eğitim konularından üniversite olarak kendilerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencileri toplumun değerlerine, kültürüne sahip çıkan, ahlaklı, çağdaş, vatanına milletine yararlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Kılıç, "Üniversitemizin her fakültesinde, her bölümünde çağın gereklerine uygun olarak eğitim almanıza azami derecede gayret gösterdiğimizi bilmenizi istiyorum." dedi.

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (SABESYO) Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Kaygın da öğrencilerin eğitim sürelerini huzur içinde kazasız belasız ve başarıyla tamamlamalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Ülkemiz için yapacağınız çok şeyler var. Sizleri başarılı meslek bilgileri sağlam, bunun mutluluğunu yaşayan gençler olmanız için emek verildi. Yolunuz bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Emin Karabayır ise okul olarak ülke ekonomisine, istihdamına katkı sağladıklarını anlatarak, öğrencilerin bundan sonraki yaşamlarında yeni bir sayfa açıldığını, okulda edindikleri mesleklerini en iyi şekilde icra etme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından okul birincileri kütüğe birincilik plaketlerini çaktı, sınıf birincilerine de plaket verildi. Mezuniyet belgelerini alan toplam 406 öğrenci daha sonra kep atarak müzik eşliğinde eğlendi.

Törene, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, akademisyenler ile öğrenciler ve velileri katıldı.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

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