Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, SMA hastası Hiranur Kazancı'ya jeneratör hediye etti

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, köyde yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Hiranur Kazancı'ya jeneratör hediye etti.

İlçeye bağlı Mescitli köyünde yaşayan Kazancı için Kılıç tarafından evinde kullanılmak üzere jeneratör alındı.

Elektrik kesintilerine karşı önlem almak amacıyla alınan jeneratör kazancı ailesine teslim edildi.

Başkan Kılıç, imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan Hiranur kampanyasına destek vermelerini istedi.

Hiranurun babası Harun Kazancı başkan Serdar Kılıç'a teşekkür etti.