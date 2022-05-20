Sarıkamış'a mayısta kar yağdı - Haberler

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Sarıkamış'a mayısta kar yağdı

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Ormanlık alanda kar yağışı Kar altında otlayan hayvanlar Sarıkamış tabelası İlçe merkezinde yolda giden insanlar ve araçlar Vatandaşlardan Fatih Cengiz'in konuşması Mayısta kar yağdı KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Ormanlık alanda kar yağışı

Kar altında otlayan hayvanlar

Sarıkamış tabelası

İlçe merkezinde yolda giden insanlar ve araçlar

Vatandaşlardan Fatih Cengiz'in konuşması Mayısta kar yağdı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, yüksek bölgelerdeki sarıçam ağaçları da beyaza büründü.

İlçede kar yağışı sebebiyle meralarda hayvanlarını otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sarıkamış, Hisarcık, Fatih, kar, Güncel, Haberler

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