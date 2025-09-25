Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yenileniyor.

Sarıkamış Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eski meydanın kod düşüklüğü ve alanın geniş olması nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalara neden olduğu tespit edildi. Bu manada yapılan proje kapsamında alan daraltılıp kod farkı yükseltildi.

Yapımı devam eden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında asker heykeli, saat kulesi ve oturma bankları yer alacak.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, planlanan çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bu sene ilçenin eksik ve yarım kalan işlerinin bir bir tamamlandığını dile getiren Kılıç, "İlçemizi her alanda modern bir görünüme kavuşturmak istiyoruz. İmkanlarımız dahilinde ekibimizle beraber gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin hem alt yapıda hem de üst yapı, çevre düzenlemesi gibi konularda eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Amacımız şehitler diyarı turizm cenneti ilçemizi hak ettiği yere taşımak." dedi.