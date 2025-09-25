Haberler

Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yenileniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yenileniyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yenileniyor.

Sarıkamış Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eski meydanın kod düşüklüğü ve alanın geniş olması nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalara neden olduğu tespit edildi. Bu manada yapılan proje kapsamında alan daraltılıp kod farkı yükseltildi.

Yapımı devam eden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında asker heykeli, saat kulesi ve oturma bankları yer alacak.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, planlanan çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bu sene ilçenin eksik ve yarım kalan işlerinin bir bir tamamlandığını dile getiren Kılıç, "İlçemizi her alanda modern bir görünüme kavuşturmak istiyoruz. İmkanlarımız dahilinde ekibimizle beraber gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin hem alt yapıda hem de üst yapı, çevre düzenlemesi gibi konularda eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Amacımız şehitler diyarı turizm cenneti ilçemizi hak ettiği yere taşımak." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.