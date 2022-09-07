SARIGÜL: GÜRSEL TEKİN AÇIKLAMA YAPTIĞINA GÖRE ALTI BOŞ OLDUĞUNU TAHMİN ETMİYORUM

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklamasıyla ilgili "Sayın Gürsel Tekin, bir açıklama yaptığına göre altı boş bir açıklama olduğunu tahmin etmiyorum.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklamasıyla ilgili "Sayın Gürsel Tekin, bir açıklama yaptığına göre altı boş bir açıklama olduğunu tahmin etmiyorum." dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Karaman'a geldi. Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi önünde basın açıklaması yapan Sarıgül, af çağrısında bulunarak, "Bugün af çağrısında bulunduğum 59'uncu ildeyim. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir" diye konuştu. Sarıgül, bir gazetecinin CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' yönündeki konuşmasının hatırlatması üzerine, altı boş bir açıklama olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Biz Türkiye Değişim Partisi olarak takdir edersiniz ki diğer siyasi partilerin iç işlerine karışamayız. Sayın Gürsel Tekin, uzun yıllar siyasetin içerisinde, siyasetin her kademesinde görev yapmış uzun yıllardan beridir de milletvekilli koltuğunu başarıyla koruyor. Sayın Gürsel Tekin, bir açıklama yaptığına göre altı boş bir açıklama olduğunu tahmin etmiyorum. Sayın Gürsel Tekin'in açıklaması kendi bulunduğu siyasi partiyi bağlar. Kendi yetkili kurulları, bunu en iyi şekilde değerlendirecektir."(DHA)