Sarıgöl Ovası Sağanak Yağmurunun Neden Olduğu Taşkınla Sular Altında Kaldı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde son iki gündür belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağmur, sele neden olurken, yüzlerce dekarlık üzüm bağı göle döndü. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son iki gündür belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sele neden olan sağanak,Çınarlı Dere ile Koca Çayı'nın taşmasına neden oldu. Yüzlerce dekarlık tarım arazisi sular içinde kalırken, üzüm bağları göle döndü. İlçede tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı.Üzüm üreticisi Ahmet Tosun, Manisa Sarıgöl ilçesine yağan yağmurla sel oluştu. Bağların içlerine 10-15 gün girilmesi mümkün olmaz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel