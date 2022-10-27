Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıgöl'de üreticilere buğday tohumu desteği

Güncel Haberler

Sarıgöl'de üreticilere buğday tohumu desteği

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgedeki üreticilere buğday tohumu desteği yapıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgedeki üreticilere buğday tohumu desteği yapıldı.

İlçe tarım ve orman müdürlüğünde yüzde 60'ı hibeli 15 ton buğday tohumları çiftçilere teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Hazırlanan proje kapsamında çiftçilerimizin yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda büyük bölümü devlet desteğinde olan buğday tohumlarını dağıtmaya başladık. Kuraklığa karşı dayanıklı olan bu tohumların verimli olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Sarıgöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title