Sarıgöl'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüsle Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsle, kamyonetin çarpıştığı kazada Semra Süslü (38) öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Eşme-Alaşehir kara yolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Kazım A. (54) yönetimindeki 45 J 4830 plakalı midibüs ile İsmail D. (26) idaresindeki 45 ED 790 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, midibüsteki Semra Süslü, Gamze A. (17), Gamze Ö. (29), Nermin F. (27), Damla S. (20) ve Aynur A. (44) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Semra Süslü, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.