Sarıgöl'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dadağlı Mahallesinden Alaşehir yönüne ilerleyen Abdurrahman K. (28) idaresindeki 35 AB 3575 plakalı otomobil, Dadağlı dönel kavşağında kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücünün araçtaki eşi Sümeyya K. (25), kızları Leyla Nur K.(3) ve Hızır K. (2) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel