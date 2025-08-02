Sarıgöl'de Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Yaralandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Necati D. ve kardeşi İlyas D. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kardeş yaralandı.

Necati D'ye ait iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda Necati D. ve kardeşi İlyas D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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