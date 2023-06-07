Sarıgöl'de sel felaketinin zararı 14 bin dekarlık alanda

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde mayıs ayının son iki gününde etkili olan sağanak yağışların beraberinde getirdiği selin bilançosu açıklandı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karadan ve dronla yapılan tespitlere göre sel ilçedeki 14 bin dekar ekili alanda zarara neden oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde mayıs ayının son iki gününde etkili olan sağanak yağışların beraberinde getirdiği selin bilançosu açıklandı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karadan ve dronla yapılan tespitlere göre sel ilçedeki 14 bin dekar ekili alanda zarara neden oldu.

Sarıgöl ve çevresinde mayıs ayının son iki gününde etkili olan fırtına ve selin meydana getirdiği zarar belirleme çalışmaları tamamlandı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin dron ve yerden yaptıkları çalışmalarla fırtına ve sel zararının 14 bin dekarlık alanda olduğunu tespit etti.

Sel felaketin ardından 10 gün geçmesine rağmen Sarıgöllü çiftçiler selin getirdiği miller nedeniyle hala üzüm bağlarına giremezken, traktörlerle girmeye çalışan çiftçilerin ise yollara saplandıkları görüldü. - MANİSA