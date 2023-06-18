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Sarıgöl'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sarıgöl'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Dadağlı Mahallesi kavşağında M.B'nin kullandığı 20 D 6968 plakalı araç yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampolden aşağı devrildi.

Takla atan otomobilden çıkarılan M.B. ile eşi G.B hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Sarıgöl Tragger Manisa Güncel Haberler

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