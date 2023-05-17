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Sarıgöl'de sağanak ve dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı

Sarıgöl'de sağanak ve dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı

Güncel Haberler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak ve dolu, tarım alanlarına zarar verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak ve dolu, tarım alanlarına zarar verdi.

İlçe merkezi ile Emcelli, Alemşahlı, Bağlıca, Şeyhdavutlar, Yeniköy, Çavuşlar ve Çanakçı mahallelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Bölgedeki üzüm bağları ile ekili arazilerdeki ürünler, yağış nedeniyle zarar gördü.

Tekeliler Mahallesi yakınlarından geçen Koca Çay'ın taşması sonucu mahalle yolu ile bazı üzüm bağları da sular altında kaldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arazide zarar belirleme çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

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