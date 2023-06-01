Sarıgöl'de sağanak tarım alanlarında zarara yol açtı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak, tarım alanlarında hasara neden oldu. İlçede aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle dere ve su kanallarında taşkınlar yaşanıyor. Büyük Kurutma Çayı'nın taşması sonucu mahalle yolu ile bazı üzüm bağları da sular altında kaldı. Bölgedeki üzüm bağları ile ekili arazilerdeki ürünler, yağış nedeniyle zarar gördü. Belediye ekipleri bağlantı yollarındaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.