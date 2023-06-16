Sarıgöl'de jandarma traktör sürücüleri bilgilendirildi

Sarıgöl'de traktör kazalarını en aza indirmek için seminer düzenlendi.

Sarıgöl'de traktör kazalarını en aza indirmek için seminer düzenlendi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince belediyenin konferans salonunda traktör sürücülerinin bilinçlendirilmesi amacıyla verilen seminere aralarında 20 mahalle muhtarının bulunduğu 45 kişi katıldı.

Katılımcılara üçgen reflektör, bilgilendirme broşürü, kalem ve araç kokusu dağıltıldı.