Sarıgöl'de Hint kenevir ve esrar ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kök Hint keneviri ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kök Hint keneviri ile 10 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çimentepe Mahallesi'nde O.K'nin (48) kenevir ektiği bilgisi üzerine baskın düzenledi.

O.K'nin evi ile bağında yapılan aramada 45 kök Hint keneviri, 10 gram esrar ve 110 gram kenevir tohumu bulundu.

O.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.