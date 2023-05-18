Sarıgöl'de fındık büyüklüğünde dolu yağışı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün üzüm bağlarında zarara yol açan dolu yağışının ardından bugün yine dolu yağdı

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışla birlikte yağan dolu üzüm bağlarında zarara neden olurken, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı ilçede bugün yine dolu yağdı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışının ardından ilçe caddeleri beyaza büründü.

Dün Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı ekili tarım arazilerinde ve üzüm bağlarında hasara neden olurken, bugün de devam eden sağanak yağış sırasında dolu yağışı yaşandı. Yaklaşık 5 dakika süren ve fındık büyüklüğünde yağan dolular caddeleri biranda beyaza bürürken, dolu yağışının tarım arazilerinde etkili olup olmadığı araştırılıyor. Dün yaşanan dolu zararının ardından Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.