Sarıgöl'de Devrilen Kamyonun Şoförü Yaralandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı. Denizli istikametine giden kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şoför H.K. sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Denizli istikametine giden H.K. idaresindeki 32 AAB 879 plakalı kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şoför H.K. sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel