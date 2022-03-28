Sarıgöl'de bir okulun elektriği güneş enerjisinden sağlanacak - Haberler

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Sarıgöl'de bir okulun elektriği güneş enerjisinden sağlanacak

AA - Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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Sarıgöl'de bir okulun elektriği güneş enerjisinden sağlanacak

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ilkokulun çatısına, elektrik ihtiyacının karşılanması için 24 güneş paneli yerleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ilkokulun çatısına, elektrik ihtiyacının karşılanması için 24 güneş paneli yerleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, yaptığı açıklamada, Çavuşlar İlkokulu yöneticileri ve okul aile birliğinin çalışmaları kapsamında böyle önemli bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Okulunun şu an itibarıyla elektrik faturasının "sıfır" denilecek seviyede olduğunu ifade eden Yıldırak "Bu proje Manisa ilimizde güneş panelleriyle elektrik ihtiyacını karşılayan ilk ilkokul olma özelliğini taşımakta. Bu anlamda emeği geçenleri tebrik ediyoruz." dedi.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Haberler

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