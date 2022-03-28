Sarıgöl'de bir okulun elektriği güneş enerjisinden sağlanacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ilkokulun çatısına, elektrik ihtiyacının karşılanması için 24 güneş paneli yerleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, yaptığı açıklamada, Çavuşlar İlkokulu yöneticileri ve okul aile birliğinin çalışmaları kapsamında böyle önemli bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Okulunun şu an itibarıyla elektrik faturasının "sıfır" denilecek seviyede olduğunu ifade eden Yıldırak "Bu proje Manisa ilimizde güneş panelleriyle elektrik ihtiyacını karşılayan ilk ilkokul olma özelliğini taşımakta. Bu anlamda emeği geçenleri tebrik ediyoruz." dedi.