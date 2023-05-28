Sarıgöl'de 50 kök haşhaş ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kaçak şekilde ekilmiş 50 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Bahadırlar Mahallesi'ndeki bir tarlaya operasyon düzenledi ve toprağa ekili halde 50 kök haşhaş bulundu. Uyuşturucu imalinde kullanmak üzere haşhaş yetiştirdiği öne sürülen şüpheli C.G. (27) gözaltına alındı.