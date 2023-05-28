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Sarıgöl'de 50 kök haşhaş ele geçirildi

Sarıgöl'de 50 kök haşhaş ele geçirildi

Güncel Haberler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kaçak şekilde ekilmiş 50 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Bahadırlar Mahallesi'ndeki bir tarlaya operasyon düzenledi ve toprağa ekili halde 50 kök haşhaş bulundu. Uyuşturucu imalinde kullanmak üzere haşhaş yetiştirdiği öne sürülen şüpheli C.G. (27) gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kaçak şekilde ekilmiş 50 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Bahadırlar Mahallesi'ndeki bir tarlaya operasyon düzenledi.

Tarlada yapılan aramada toprağa ekili halde 50 kök haşhaş bulundu. Uyuşturucu imalinde kullanmak üzere haşhaş yetiştirdiği öne sürülen şüpheli C.G. (27) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Jandarma Sarıgöl Manisa Güncel Haberler

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