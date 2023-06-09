Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sarıgöl'de 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Sarıgöl'de 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Güncel Haberler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Ahmetağa Mahallesi'ndeki Yeni Mahalle mevkisindeki su kanalında, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Yapılan aramada ekili halde 150 ila 250 santimetre boyunda 174 kök kenevir bitkisi bulundu. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Jandarma Sarıgöl Kenevir Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title