Sarıçiçek Yaylası'nda Kar ve Sis Manzarası
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde kara döndü. Ağaçlar ve çevre beyaz örtüyle kaplanırken, kar ve sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda kar ve sis görüldü.
İlçeye 14 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Hafif kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ağaçlar ve çevre kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Kar ve sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel