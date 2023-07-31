Sarıçam'da içme suyu hattı döşeniyor

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Sarımçam'da Akkuyu ve Buruk mahallelerinin su ihtiyacını karşılamak için 37 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşüyor. Ayrıca, bölgeye sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak için iki adet içme suyu deposu yapılıyor. ASKİ'nin 64 köye su ulaştırma projesi ve 5 bin konutluk TOKİ projesinin su ihtiyacı için de çalışmalar sürüyor.

Sarımçam'da Akkuyu ve Buruk mahallelerinin su ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, 37 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşüyor. Bölgeye sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak için 4 bin metreküp ve 2 bin metreküp kapasiteli iki adet de içme suyu deposu yapılıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Akkuyu Mahallesi'nde devam eden içme suyu deposu inşaatına giderek çalışmaları yerinde inceledi.

ASKİ, Sarıçam'da yaşanan su sorununa kalıcı çözüm getirmek için yeni yatırımları hayata geçiriyor. ASKİ'nin 64 köye su ulaştırma projesi devam ederken 5 bin konutluk TOKİ projesinin su ihtiyacı için de kapsamlı çalışmalar sürüyor. Akkuyu Mahallesi'nde inşa edilen içme suyu deposuna giderek yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Karalar, şunları kaydetti:

"Çok ciddi ve kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Proje kapsamında 64 köyümüze su götürme işi var. Bugüne kadar 12 köyümüze su verildi. Bu bölgede 5 bin konutlu bir TOKİ projesi var ve onlar hızla dolmaya başladı. Oraların su ihtiyacı olağanüstü arttı. Burada şimdi 4 bin ton kapasiteli bir gömme depo yapılıyor. 37 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı inşa ederek suyu buraya getiriyoruz. Buradan TOKİ'ye iletiliyor. Şu ana kadar bu projeye harcadığımız para 200 milyon liraya ulaştı ve muhtemelen daha da artacak. Sarıçam'da yaşayan vatandaşlarımıza feda olsun."

64 köye su ulaştırma projesi kapsamında Karayusuflu, Kepeztepe, Tülüler, Kösefakılı, Turunçlu, Çirişgediği, Taşkent, Kargakekeç, Çiçekli, Aflak, Ayvalı, Eğeciuşağı mahallelerine su ulaştırıldı. Çalışmalar tamamlandığında Sarıçam'ın su ihtiyacı tamamen karşılanacak ve vatandaşlar sağlıklı, kaliteli, kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.